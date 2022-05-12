В Словении 20 человек пострадали при взрыве на химпредприятии
Мощный взрыв прогремел на химическом предприятии Melamin в словенском Кочевье, 20 человек пострадали. Об этом сообщает в Twitter управление по ЧС Словении.
Отмечается, что инцидент произошел около 9:00 по местному времени (10:00 мск). Взрывной волной выбило стекла в близлежащих домах, пострадало здание предприятия, после взрыва начался пожар.
В устранении последствий задействовали пожарных, медицинские бригады, вертолетное подразделение. К настоящему моменту огонь на предприятии потушен.
«По нашим данным, пострадали 20 человек, двое с сильными ожогами доставлены в Университетский клинический центр в Любляне», — подчеркнули в управлении по ЧС.
Жителям города рекомендовали не выходить из домов, а также не открывать двери и окна в радиусе 500 метров от предприятия.
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