Парламент Сирии проголосовал за признание геноцида армян
Парламент Сирии на заседании в четверг единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Об этом сообщило армянское государственное информационное агентство «Арменпресс».
Такую информацию распространило и посольство Сирии в Армении.
Секретарь сирийского парламента Рами Салех ранее отмечал важность принятия официального документа по этому вопросу. Он, в частности, упомянул, что в истории Османской империи было много погромов на национальной почве, в том числе и сирийцев.
Геноцид армян признан многими странами. Турция как правопреемница Османской империи отрицает обвинения в геноциде.
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