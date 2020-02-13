Парламент Сирии проголосовал за признание геноцида армян

13 февраля 202015:21

Парламент Сирии на заседании в четверг единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Об этом сообщило армянское государственное информационное агентство «Арменпресс».

Признание геноцида армян Америкой никого не обрадовало

Такую информацию распространило и посольство Сирии в Армении.

Секретарь сирийского парламента Рами Салех ранее отмечал важность принятия официального документа по этому вопросу. Он, в частности, упомянул, что в истории Османской империи было много погромов на национальной почве, в том числе и сирийцев.

Геноцид армян признан многими странами. Турция как правопреемница Османской империи отрицает обвинения в геноциде.

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ФОТО: РИА Новости/Асатур Есаянц
ТЕГИ:ТурцияГеноцидСирия