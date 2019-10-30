Признание геноцида армян Америкой никого не обрадовало

Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что для Эрдогана случившееся станет особенно сильным ударом.

«Геноцид большинство стран признали. Тем более, что он действительно был и от этого никуда не денешься. Но то, что американцы в данной ситуации, когда их отношения с Турцией не самые лучшие, его признают наряду с санкциями, означает то, что Трамп будет продолжать гнуть эту линию и эта линия будет жёсткой. Тем более там все прекрасно понимают, что это безумно болезненно для турок. Трамп со свойственной эмоциональностью решил, что сейчас это можно использовать, как инструмент. Это символически и очень болезненно для турок и Эрдогана, потому что это признание произошло при нём. Отношения и дальше будут ухудшаться», - пояснил Малашенко.

Примечательно, что и в Армении не сказать, что сильно обрадовались решению американских конгрессменов. Да, конечно, премьер-министр Никол Пашинян приветствовал резолюцию Палаты представителей, назвав её смелым шагом. Однако не покидает ощущение, что интересы Еревана стали всего лишь разменной монетой в разгорающемся конфликте двух стран. Такого мнения придерживается глава Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян.

«С одной стороны есть положительный отклик к факту признания, с другой стороны в Ереване, конечно же, понимают, что это всё делается в рамках продвижения национальных интересов США. На данный момент это, конечно же, хорошо, но нужно задаться вопросом, к чему приведёт ухудшение отношений Анкары с Вашингтоном. И как это повлияет на ситуацию в нашем регионе. Чем больше Турция отдаляться от США, чем больше будет идти сближение интересов Анкары с Москвой. В Армении за этим следят и пытаются проанализировать последствия подобных решений. В принципе сближение Турции с Россией положительно влияет на сохранение стабильности и баланса сил в регионе. С другой стороны – тяжёлое историческое наследие, отсутствие дипломатических отношений Армении с Турцией и её особое отношение к проблеме Нагорного Карабаха. Поэтому это настораживает», - заключил армянский политолог.

Напомним, что Геноцид армян в Османской империи первое в современной истории массовое уничтожение людей по национальному признаку. События 1915 года унесли жизни 1,5 млн армян.

