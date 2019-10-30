Признание геноцида армян Америкой никого не обрадовало
Эксперты в эфире НСН оценили последствия решения Палаты представителей США признать геноцид армян в Османской империи.
Палата представителей США проголосовала за признание геноцида армян. Аналогичные резолюции вносились годами, но не получали поддержки конгрессменов. Нынешняя резолюция была представлена группой членов палаты под руководством демократа Адама Шиффа.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН объяснил внезапное решение американских конгрессменов.
«Это связано с невероятным кризисом в американо-турецких отношениях. И понятно, что этот кризис лишь усугубляется. Американцы делают всё возможное, чтобы больнее ударить Турцию. Но очевидно, что они сами рубят сук, на котором сидят. Потому что на протяжении всей холодной войны Турция была одним из главных столпов американской безопасности и проводником американской линии. И сегодня Турция – значимый игрок, и её отдаление от американской внешней политики – удар по американскому лидерству не только в регионе, но и в мире. Всё это, безусловно, кризис. И кризис НАТО, и кризис в американо-турецких отношениях. И американцы ещё больше бьют по этому кризису. Вместо того, чтобы попытаться Турцию снова вернуть в свою орбиту влияния, они усугубляют ещё больше. Это очень грубая стратегическая ошибка. А Турция, не стесняясь, симпатизирует России. Это показатель многополярного мира», - подчеркнул в эфире НСН эксперт.
В Турции на решение американцев отреагировали однозначно. МИД страны вызвал посла США, а президент Реджеп Тайип Эрдоган поставил под вопрос свой визит в США, призвав оставить проблему геноцида историка и археологам.
Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что для Эрдогана случившееся станет особенно сильным ударом.
«Геноцид большинство стран признали. Тем более, что он действительно был и от этого никуда не денешься. Но то, что американцы в данной ситуации, когда их отношения с Турцией не самые лучшие, его признают наряду с санкциями, означает то, что Трамп будет продолжать гнуть эту линию и эта линия будет жёсткой. Тем более там все прекрасно понимают, что это безумно болезненно для турок. Трамп со свойственной эмоциональностью решил, что сейчас это можно использовать, как инструмент. Это символически и очень болезненно для турок и Эрдогана, потому что это признание произошло при нём. Отношения и дальше будут ухудшаться», - пояснил Малашенко.
Примечательно, что и в Армении не сказать, что сильно обрадовались решению американских конгрессменов. Да, конечно, премьер-министр Никол Пашинян приветствовал резолюцию Палаты представителей, назвав её смелым шагом. Однако не покидает ощущение, что интересы Еревана стали всего лишь разменной монетой в разгорающемся конфликте двух стран. Такого мнения придерживается глава Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян.
«С одной стороны есть положительный отклик к факту признания, с другой стороны в Ереване, конечно же, понимают, что это всё делается в рамках продвижения национальных интересов США. На данный момент это, конечно же, хорошо, но нужно задаться вопросом, к чему приведёт ухудшение отношений Анкары с Вашингтоном. И как это повлияет на ситуацию в нашем регионе. Чем больше Турция отдаляться от США, чем больше будет идти сближение интересов Анкары с Москвой. В Армении за этим следят и пытаются проанализировать последствия подобных решений. В принципе сближение Турции с Россией положительно влияет на сохранение стабильности и баланса сил в регионе. С другой стороны – тяжёлое историческое наследие, отсутствие дипломатических отношений Армении с Турцией и её особое отношение к проблеме Нагорного Карабаха. Поэтому это настораживает», - заключил армянский политолог.
Напомним, что Геноцид армян в Османской империи первое в современной истории массовое уничтожение людей по национальному признаку. События 1915 года унесли жизни 1,5 млн армян.
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