Парламент Северной Осетии избрал Сергея Меняйло на должность главы региона

Депутаты парламента Северной Осетии избрали Сергея Меняйло на должность главы республики. Об этом сообщил председатель заксобрания Алексей Мачнев, передает ТАСС.

До этого российский лидер Владимир Путин внес в парламент Северной Осетии три кандидатуры для избрания на должность главы республики: Валерия Баликоева – депутата парламента региона, председателя комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям, Сергея Меняйло – временно исполняющего обязанности главы республики, Медею Элдзарову – депутата парламента республики. В тайном голосовании приняли участие 59 депутатов.

Ранее задержанных экс-чиновников Северной Осетии обвинили в растрате 180 млн.



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ФОТО: РИА Новости
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