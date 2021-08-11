Задержанных экс-чиновников Северной Осетии обвинили в растрате 180 млн

Бывший премьер Северной Осетии Сергей Такоев и экс-министр туризма Алан Диамбеков обвиняются в растрате 180 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Отмечается, что речь идет о растрате при покупке недвижимости по завышенной стоимости.

Петренко отметила, что суд просит об аресте всех фигурантов дела.

Ранее также был задержан генеральный директор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ») Аид Габараев.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
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