Задержанных экс-чиновников Северной Осетии обвинили в растрате 180 млн
Бывший премьер Северной Осетии Сергей Такоев и экс-министр туризма Алан Диамбеков обвиняются в растрате 180 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Отмечается, что речь идет о растрате при покупке недвижимости по завышенной стоимости.
Петренко отметила, что суд просит об аресте всех фигурантов дела.
Ранее также был задержан генеральный директор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ») Аид Габараев.
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