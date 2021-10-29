Парламент Польши одобрил проект строительства стены на границе с Белоруссией

Стоимость строительства власти оценивают в 353 млн евро. Планируется построить заграждение длиной более 100 км.

Как ожидается, президент Польши Анджей Дуда подпишет законопроект в скором времени. Ранее он заявлял, что поставит свою подпись как только парламент завершит свою работу.



В настоящее время на границе установлены временные заграждения.

