Парламент Нидерландов изучит роль Киева в крушении малайзийского боинга

9 октября 201900:58

Парламент Нидерландов требует расследовать действия Украины в связи с катастрофой малайзийского Boeing. Об этом сообщает РБК.

По мнению парламентариев, Украина должна объяснить, почему воздушное пространство над востоком страны, где в тот момент происходил конфликт, не было закрыто. Посол Украины Всеволод Ченцов заявил, что Украине нечего скрывать, и что важнее расследовать причины катастрофы.

ФБР пыталось заполучить черные ящики с борта MH17

В Twitter депутата от Христианско-демократической партии Криса Ван Дама указано, что решение было единогласным.
В 2014 году малайзийский Boeing, следовавший рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в районе Донбасса.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:Малайзийский БоингНидерландыУкраина