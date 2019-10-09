Парламент Нидерландов изучит роль Киева в крушении малайзийского боинга
Парламент Нидерландов требует расследовать действия Украины в связи с катастрофой малайзийского Boeing. Об этом сообщает РБК.
По мнению парламентариев, Украина должна объяснить, почему воздушное пространство над востоком страны, где в тот момент происходил конфликт, не было закрыто. Посол Украины Всеволод Ченцов заявил, что Украине нечего скрывать, и что важнее расследовать причины катастрофы.
В Twitter депутата от Христианско-демократической партии Криса Ван Дама указано, что решение было единогласным.
В 2014 году малайзийский Boeing, следовавший рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в районе Донбасса.
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