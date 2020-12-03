Парламент Молдавии одобрил признание русского языком межнационального общения
Парламент Молдавии одобрил в первом чтении законопроект, закрепляющий за русским статус языка межнационального общения. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.
На заседании в четверг большинство депутатов проголосовало за принятие закона. Не поддержали инициативу оппозиционные депутаты из Партии действия и солидарности и «Платформы "Достоинство и правда"».
Законопроект о статусе русского языка предложила Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Авторы документа намерены законодательно закрепить за русским статус языка межнационального общения, а также обязать государственных служащих по просьбе граждан отвечать на запросы по-русски.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен зарегистрировать новый закон о функционировании языков, который защитит позиции русского языка на территории Молдавии.
В 2018 году Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон 1989 года о функционировании языков. Согласно документу, русский язык признан средством межнационального общения. Несмотря на отмену закона, соответствующий статус русского языка сохранился в ряде других законодательных актов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+28 145 / сут.
Умерли
41 607+554 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+29 502 / сут.
- В Карском море обнаружили два новых газовых месторождения
- В iPhone обнаружили опасную уязвимость
- Назван ориентировочный курс рубля на конец года
- Парламент Молдавии одобрил признание русского языком межнационального общения
- Найдены три продукта, успешно блокирующие коронавирус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru