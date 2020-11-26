Президент Молдавии предложил принять закон для защиты русского языка

Президент Молдавии Игорь Додон выступит с инициативой о принятии нового закона о функционировании языков, который защитит позиции русского языка на территории страны. Об этом Додон сообщил на своей странице в Facebook.

Конституционный суд Молдавии в 2018 году признал закон 1989 года о функционировании языков устаревшим. Согласно документу, русский язык признан средством межнационального общения.

По мнению президента Молдавии, отмена прежнего закона создала «законодательный вакуум». Додон намерен решить этот вопрос, зарегистрировав новый закон «О функционировании языков на территории Республики Молдова».

Кроме того, Додон заявил, что недавно предложенного Партией социалистов законопроекта о статусе русского как языка межнационального общения недостаточно. По мнению президента, в многонациональном обществе Молдавии необходим системный подход к вопросу функционирования языков.

