Парламент Казахстана одобрил отставку дочери Назарбаева
Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана утвердила отставку депутата Дариги Назарбаевой. Об этом сообщает РИА Новости.
На пленарном заседании 2 марта депутаты мажилиса проголосовали за представление о сложении депутатских полномочий Назарбаевой, внесенное Центризбиркомом республики.
Дарига Назарбаева в конце февраля подала заявление о сложении полномочий. Дочь экс-президента Казахстана намерена сосредоточиться на гуманитарной, общественной, благотворительной и культурной деятельности, отмечает телеканал «360».
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