Парламент Казахстана одобрил отставку дочери Назарбаева

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана утвердила отставку депутата Дариги Назарбаевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Дочь Назарбаева вышла из политсовата партии «Нур Отан»

На пленарном заседании 2 марта депутаты мажилиса проголосовали за представление о сложении депутатских полномочий Назарбаевой, внесенное Центризбиркомом республики.

Дарига Назарбаева в конце февраля подала заявление о сложении полномочий. Дочь экс-президента Казахстана намерена сосредоточиться на гуманитарной, общественной, благотворительной и культурной деятельности, отмечает телеканал «360».

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Фото: astana.gov.kz
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