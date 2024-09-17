Парламент Грузии запретил пропаганду ЛГБТ и смену пола
Грузинский Парламент запретил пропаганду ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) и смену пола в окончательном чтении. Заседание в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.
За закон проголосовали 84 депутата, голосов против не было. Законодатели в третьем чтении также приняли и другие законы, которые входят в пакет. Документ направят на подпись президенту Саломе Зурабишвили.
Законопроект подразумевает запрет однополых браков и смены пола, ЛГБТ-пропаганды, а также запрет на проведение кампаний и собраний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации.
Кроме того, будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ.
Ранее грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии считают тревожной и непонятной критику со стороны Запада в связи с законопроектом против пропаганды ЛГБТ. По его словам, Грузии не понятно, почему высокопоставленный представитель Евросоюза и высокопоставленный представитель США могут критиковать законопроект, посвященный защите семейных ценностей и интересов несовершеннолетних, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru