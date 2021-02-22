Парламент Грузии утвердил новое правительство
Парламент Грузии выразил доверие кандидату на пост премьер-министра страны Ираклию Гарибашвили и его правительству.
Голосование депутатов транслировалось на портале законодательного органа. Нового премьера поддержали 89 парламентариев, двое проголосовали против. Для утверждения правительства Гарибашвили было необходимо 75 голосов.
В новое грузинское правительство вошли почти все прежние министры, за исключением двух. Главой Минобороны стал Джуаншер Бурчуладзе, а министром инфраструктуры назначен Ираклий Карселадзе.
На прошлой неделе экс-премьер Георгий Гахария объявил об отставке. Бывший глава правительства оставил должность из-за разногласий с командой по поводу ареста оппозиционера, главы «Единого национального движения» Ники Мелия.
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