Парламент Грузии утвердил новое правительство

Парламент Грузии выразил доверие кандидату на пост премьер-министра страны Ираклию Гарибашвили и его правительству.

Премьер Грузии Гахария объявил об отставке

Голосование депутатов транслировалось на портале законодательного органа. Нового премьера поддержали 89 парламентариев, двое проголосовали против. Для утверждения правительства Гарибашвили было необходимо 75 голосов.

В новое грузинское правительство вошли почти все прежние министры, за исключением двух. Главой Минобороны стал Джуаншер Бурчуладзе, а министром инфраструктуры назначен Ираклий Карселадзе.

На прошлой неделе экс-премьер Георгий Гахария объявил об отставке. Бывший глава правительства оставил должность из-за разногласий с командой по поводу ареста оппозиционера, главы «Единого национального движения» Ники Мелия.

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ФОТО: Акция «Единого национального движения». Фото с сайта sova.news.
ТЕГИ:Премьер-министрПравительствоГрузия
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