Парламент Грузии утвердил новое правительство

Голосование депутатов транслировалось на портале законодательного органа. Нового премьера поддержали 89 парламентариев, двое проголосовали против. Для утверждения правительства Гарибашвили было необходимо 75 голосов.

В новое грузинское правительство вошли почти все прежние министры, за исключением двух. Главой Минобороны стал Джуаншер Бурчуладзе, а министром инфраструктуры назначен Ираклий Карселадзе.

На прошлой неделе экс-премьер Георгий Гахария объявил об отставке. Бывший глава правительства оставил должность из-за разногласий с командой по поводу ареста оппозиционера, главы «Единого национального движения» Ники Мелия.

