Парламент Голландии призвал изучить роль Киева в деле MH17
Во время дебатов в парламенте Голландии депутаты потребовали от кабмина проверить роль Украины в деле о гибели рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года, сообщает RT.
Парламентарии обратили внимание на то, что нужно «внести в ясность» в вопрос о том, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство в районе ведения боевых действий.
Эту инициативу поддержали все партии, входящие в коалиционное правительство, а также четыре оппозиционные партии.
Малайзийский «Боинг-777», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донбассе 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек, находившиеся на борту.
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