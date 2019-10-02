Парламент Голландии призвал изучить роль Киева в деле MH17

Во время дебатов в парламенте Голландии депутаты потребовали от кабмина проверить роль Украины в деле о гибели рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года, сообщает RT.

Парламентарии обратили внимание на то, что нужно «внести в ясность» в вопрос о том, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство в районе ведения боевых действий.