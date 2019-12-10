Парламент Финляндии утвердил Санну Марин на пост премьера

Парламент Финляндии одобрил кандидатуру нового премьер-министра Финляндии Санны Марин. Об этом сообщает РИА Новости. Источник отмечает, что за её кандидатуру проголосовали 99 депутатов, против 70. Для окончательного вступления в должность её кандидатуру ещё должен утвердить президент Финляндии Саули Ниинистё, подчёркивает RT.

К слову, Санна Марин стала самым молодым премьер-министром не только страны, но и мира - ей 34 года. Добавим, теперь правительства всех Северных стран, за исключением Швеции, возглавляют женщины. Правительство Исландии с 2017 года – Катрин Якобсдоуттир, Норвегии с 2013 года – Эрна Сульберг, Дании с 27 июня Метте Фредериксен.