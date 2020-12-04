Парламент Черногории проголосовал за просербское правительство
Парламент Черногории в пятницу 4 декабря утвердил новое коалиционное правительство, которые считается просербским. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Associated Press.
Как отмечает агентство, за данное решение проголосовали 41 депутат из 81, против – 28. Еще 12 воздержались от голосования. Новое правительство во главе с премьер-министром Здравко Кривокапичем придет на смену Демократической партии социалистов Черногории во главе с президентом Мило Джукановичем, который держало прозападный политический курс.
С небольшими перерывами Джуканович управлял Черногорией с 1991 года. Агентство напоминает, что в 2017 году Черногория под его руководством вошла в НАТО.
Новый кабмин назвал своими приоритетами борьбу с пандемией COVID-19, преодоление экономического кризиса и политическое обновление. Новый премьер Кривокапич также намерен улучшить отношения с Сербией и другими соседними странами. Кроме того, он обещает организовать в Черногории "первые честные демократические выборы".
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