Парламент Черногории проголосовал за просербское правительство

Как отмечает агентство, за данное решение проголосовали 41 депутат из 81, против – 28. Еще 12 воздержались от голосования. Новое правительство во главе с премьер-министром Здравко Кривокапичем придет на смену Демократической партии социалистов Черногории во главе с президентом Мило Джукановичем, который держало прозападный политический курс.

С небольшими перерывами Джуканович управлял Черногорией с 1991 года. Агентство напоминает, что в 2017 году Черногория под его руководством вошла в НАТО.



Новый кабмин назвал своими приоритетами борьбу с пандемией COVID-19, преодоление экономического кризиса и политическое обновление. Новый премьер Кривокапич также намерен улучшить отношения с Сербией и другими соседними странами. Кроме того, он обещает организовать в Черногории "первые честные демократические выборы".

