Пророссийская или прозападная? Черногория определяется с курсом
Лидер победившей на выборах в Черногории оппозиционной коалиции считает, что санкции против России - абсурд. В Совфеде заявили НСН, что Подгорица - не самостоятельный игрок.
Поддержка антироссийских санкций была ошибкой, заявил лидер крупнейшей оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич после парламентских выборов. По его словам, Черногория – маленькое государство, которое не может иметь «никакого влияния» на глобальном уровне, поэтому введение таким «малым государством» санкций против России является неприемлемым. Санкции привели, по его словам, ко многим экономическим потерям для Черногории. Политик заявил, что Россия «заслуживает» лучших отношений из-за вклада в экономику страны и исторических связей.
Неделю назад стало известно, что шесть стран присоединились к продлению санкций ЕС против России, введенных после вхождения Крыма в состав РФ. Среди них была и Черногория.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН высказал мнение, что победа оппозиции вряд ли изменит пронатовский курс страны.
«Черногория давно не самостоятельный игрок. И даже если вдруг люди, которые сейчас приходят там к власти, захотят повернуть свой «корабль» курсом на Россию, то у них очень много обязательств накопилось за последние годы перед Европейским Союзом, перед НАТО. И они никуда не денутся. Менять политику в отношении НАТО и ЕС – история крайне непростая. На это потребуются годы, даже если кто-то там этого хочет», - отметил Климов.
На вопрос, какие интересы в этой стране у Москвы, парламентарий призвал не выделять Черногорию или, например, Сербию, а рассматривать весь регион в целом.
«Балканы должны быть стабильным регионом для открытых отношений со всеми, а не плацдармом для очередного окружения России. Там много государств, которые хотят «править бал», не только США. А территория Балкан небольшая, притом, что государств много, которые и сами еще не все знают, куда идти, и между собой не очень дружат. Задача Российской Федерации, - чтобы там все было относительно спокойно», - заключил Климов.
Президент Черногории, лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович ранее заявил, что пока не признает поражение своей фракции на парламентских выборах 30 августа.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
995 тыс.+4 993 / сут.
Умерли
17 176+83 / сут.
Выздоровели
809 тыс.+2 405 / сут.
- Сердюков: Долги производителя «МиГов» и SSJ превысили полтриллиона
- Суд арестовал акции «Башкирской содовой компании»
- Аналитики дали прогноз по росту цен в сентябре
- Это не всем: В Совфеде рассказали о пятитысячных выплатах пенсионерам
- «Приятно удивлена»: ООН ответила Поклонской по водной блокаде Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru