Пророссийская или прозападная? Черногория определяется с курсом

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН высказал мнение, что победа оппозиции вряд ли изменит пронатовский курс страны.

«Черногория давно не самостоятельный игрок. И даже если вдруг люди, которые сейчас приходят там к власти, захотят повернуть свой «корабль» курсом на Россию, то у них очень много обязательств накопилось за последние годы перед Европейским Союзом, перед НАТО. И они никуда не денутся. Менять политику в отношении НАТО и ЕС – история крайне непростая. На это потребуются годы, даже если кто-то там этого хочет», - отметил Климов.

На вопрос, какие интересы в этой стране у Москвы, парламентарий призвал не выделять Черногорию или, например, Сербию, а рассматривать весь регион в целом.

«Балканы должны быть стабильным регионом для открытых отношений со всеми, а не плацдармом для очередного окружения России. Там много государств, которые хотят «править бал», не только США. А территория Балкан небольшая, притом, что государств много, которые и сами еще не все знают, куда идти, и между собой не очень дружат. Задача Российской Федерации, - чтобы там все было относительно спокойно», - заключил Климов.

Президент Черногории, лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович ранее заявил, что пока не признает поражение своей фракции на парламентских выборах 30 августа.

