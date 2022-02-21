Азербайджан объявил в розыск экс-президентов Армении Саргсяна и Кочаряна

Начальник отдела специальных расследований Военной прокуратуры Азербайджана Эмиль Тагиев заявил, что республика объявила в розыск экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, сообщает информационное агентство APA.

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По его словам, решение о привлечении политиков к уголовной ответственности было принято по факту собраний с участием работников армянской национальности, которые они проводили в городе Ханкенди (Спепанакерт) с февраля 1988 года «с целью разжигания национальной вражды, ненависти между азербайджанским и армянским народами».

«Они заявляли, что Карабах принадлежит армянам и там должны жить только армяне, призывали к увольнению азербайджанцев с работы, насильственному выселению их из городов Нагорного Карабаха, сожжению их домов», - подчеркнул Тагиев.

Он добавил, что Саргсян и Кочарян в сентябре 1991 года объявили о создании «Нагорно-Карабахской Республики» с присоединением к ней бывшего Шаумянского района, тем самым нарушенив конституцию Азербайджанской Республики.

Ранее суд общей юрисдикции Еревана прекратил уголовное дело в отношении бывшего президента страны Роберта Кочаряна по статье о посягательстве на конституционный строй, сообщает RT.

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ФОТО: © РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Уголовное ДелоРозыскАрменияАзербайджан
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