Парламент Абхазии ратифицировал передачу России госдачи в Пицунде
Депутаты парламента Абхазии ратифицировали соглашение о передаче России госдачи в Пицунде, решение было принято на внеочередном заседании. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.
Дача в Пицунде с территорией более 180 гектаров находится в аренде у РФ в соответствии с соглашением 1995 года. Новый документ о передаче объекта в собственность России и порядке его использования подписали правительства РФ и Абхазии в январе 2022 года. Оппозиция республики выступила против ратификации соглашения, посчитав, что в нем есть противоречащие конституции пункты, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Накануне оппозиционеры вышли на акции протеста против передачи госдачи Москве. Спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба сообщил митингующим, что депутаты обсудили некоторые опции документа, чтобы «обезопасить республику». Детали, связанные с координатами, были приняты российской стороной, требовал решения вопрос с «третьими лицами». Представители власти и оппозиции провели встречу и пришли к консенсусу.
«Это внесение изменений в соответствующие законы. Это - закон "О международных договорах", Гражданский кодекс и специальный конституционный закон, который касается именно передачи государственной дачи, где указано, что в случае передачи объекта третьим лицам соглашение расторгается и собственность возвращается республике», — заявил Ашуба.
Спикер подчеркнул, что депутаты проголосовали за документ с изменением координат и невозможностью передачи госдачи третьим лицам.
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