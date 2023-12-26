Оппозиция в Абхазии объявила бессрочную акцию протеста
Собравшиеся у стен парламента Абхазии представители оппозиционных движений объявили бессрочную мирную акцию протеста, передает ТАСС.
Недовольство оппозиции вызвала возможная ратификация межправительственного соглашения о передаче в собственность России госдачи в Пицунде. Участники акции утверждают, что документ противоречит конституции Абхазии.
Представитель оппозиционного фонда «Аамта» Алхас Джинджолия призвал граждан поддержать акцию протеста. Он попросил власти привести соглашение в соответствие основному закону страны.
Соглашение о передаче в собственность России госдачи в Пицунде подписано в Москве в январе 2022 года. Документ поступил в парламент Абхазии для ратификации, однако оппозиция потребовала от президента внести в текст изменения, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru