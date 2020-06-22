Парад Победы 24 июня отменили в Краснодаре
Парад по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне не состоится в Краснодаре 24 июня, сообщают «Известия» со ссылкой на городскую администрацию. Из-за ограничений, введённых в связи с эпидемией коронавируса, в Краснодаре не будет и праздничного салюта.
Как отмечается на официальной странице администрации Краснодара в «Инстаграме», салют и парад на территории края 24 июня можно будет увидеть только в Новороссийске. При этом на парад пустят только ветеранов — для остальных запланирована телевизионная трансляция.
Из-за коронавируса 13 городов уже отменили торжественные мероприятия 24 июня. К ним присоединился Симферополь, однако после консультаций с Минобороны и Роспотребнадзором крымские власти отозвали это решение.
По информации СМИ, федеральные власти на фоне попыток отменить или перенести парады 24 июня напомнили губернаторам ряда регионов, что принимать подобные решения — не в компетенции местных чиновников. Парад должен пройти в девяти городах-героях, среди которых Новороссийск, и также в городах, где расположены крупные воинские подразделения и дислоцируются части Военно-морского флота.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru