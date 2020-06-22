Парад Победы 24 июня отменили в Краснодаре

Парад по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне не состоится в Краснодаре 24 июня, сообщают «Известия» со ссылкой на городскую администрацию. Из-за ограничений, введённых в связи с эпидемией коронавируса, в Краснодаре не будет и праздничного салюта.

Как отмечается на официальной странице администрации Краснодара в «Инстаграме», салют и парад на территории края 24 июня можно будет увидеть только в Новороссийске. При этом на парад пустят только ветеранов — для остальных запланирована телевизионная трансляция.