Папа Римский: Трамп и Харрис «против жизни»

«Оба против жизни: и тот, кто выбрасывает мигрантов, и тот, кто убивает детей», — высказал мнение понтифик, говоря о предстоящих выборах в Соединенных Штатах.

Франциск отметил, что во время голосования избиратели-католики должны «выбирать меньшее зло», при этом каждому необходимо делать выбор по совести, «кто из них» — Трамп или Харрис.

