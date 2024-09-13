Папа Римский: Трамп и Харрис «против жизни»
Кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Камала Харрис выступают «против жизни». Об этом заявил Папа Римский Франциск на пресс-конференции после апостольской поездки по странам Юго-Восточной Азии и Океании, сообщает агентство ANSA.
«Оба против жизни: и тот, кто выбрасывает мигрантов, и тот, кто убивает детей», — высказал мнение понтифик, говоря о предстоящих выборах в Соединенных Штатах.
Франциск отметил, что во время голосования избиратели-католики должны «выбирать меньшее зло», при этом каждому необходимо делать выбор по совести, «кто из них» — Трамп или Харрис.
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