Папа Римский: Трамп и Харрис «против жизни»

Кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Камала Харрис выступают «против жизни». Об этом заявил Папа Римский Франциск на пресс-конференции после апостольской поездки по странам Юго-Восточной Азии и Океании, сообщает агентство ANSA.

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«Оба против жизни: и тот, кто выбрасывает мигрантов, и тот, кто убивает детей», — высказал мнение понтифик, говоря о предстоящих выборах в Соединенных Штатах.

Франциск отметил, что во время голосования избиратели-католики должны «выбирать меньшее зло», при этом каждому необходимо делать выбор по совести, «кто из них» — Трамп или Харрис.

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ФОТО: РИА Новости
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