Папа Римский присвоил дворянский титул членам российской семьи
Папа Римский Франциск в честь 25-го юбилейного года дал дворянское звание председателю Всемирного союза староверов Леониду Севастьянову и его жене оперной певице Светлане Касьян, сообщил сам Севастьянов. Его слова приводят РИА Новости.
Он уточнил, что вместе с супругой был возведен в дворянское звание 27 декабря. Севастьянов пояснил, что дворянство наследственное, поэтому его дети и внуки тоже становятся дворянами.
В дарственной грамоте Франциска говорится о том, что это приурочено к Юбилейному году, которым в Римско-католической церкви провозглашен 2025 год.
Ранее в своем рождественском обращении Urbi et Orbi («К городу и к миру») Папа Римский призвал остановить конфликт на Украине и начать переговоры, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru