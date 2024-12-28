Папа Римский присвоил дворянский титул членам российской семьи

Папа Римский Франциск в честь 25-го юбилейного года дал дворянское звание председателю Всемирного союза староверов Леониду Севастьянову и его жене оперной певице Светлане Касьян, сообщил сам Севастьянов. Его слова приводят РИА Новости.

Он уточнил, что вместе с супругой был возведен в дворянское звание 27 декабря. Севастьянов пояснил, что дворянство наследственное, поэтому его дети и внуки тоже становятся дворянами.