Папа Римский принял главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата
Папа Римский Франциск дал аудиенцию главе отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополиту Антонию. Об этом сообщило агентство ЭФЭ со ссылкой на Зал печати Святого престола.
«В интересах США»: Турция и священники выразили недовольство поездкой патриарха Варфоломея в Швейцарию
Встреча Франциска и Антония состоялась в четверг вечером 11 июля, уточняется в материале.
Причина и содержание разговора пока не оглашаются. Секретарь Святого престола Пьетро Паролин в свою очередь прокомментировал, что встреча прошла в рамках рабочих отношений двух церквей.
Ранее в Москве в Даниловом монастыре состоялась встреча Митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких) и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Петиция за отставку Богомолова с должности худрука двух театров появилась в Сети
- Более 200 крокодилов заполонили улицы городов в Мексике
- Депутат Леонов призвал штрафовать губернаторов, которые не борются с борщевиком
- Песков: Россия не планирует ограничивать доступ к YouTube
- СМИ: В России намерены осенью 2024 года заблокировать YouTube
- Папа Римский принял главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата
- Под Белгородом погиб глава управления оперативного реагирования Шебекинского округа
- Россия приостановит сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе Курил
- МИД Китая опроверг данные о строительстве военной базы в Таджикистане
- ВСУ перестали атаковали левый берег Днепра в Херсонской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru