Папа Римский принял главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата

Папа Римский Франциск дал аудиенцию главе отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополиту Антонию. Об этом сообщило агентство ЭФЭ со ссылкой на Зал печати Святого престола.

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Встреча Франциска и Антония состоялась в четверг вечером 11 июля, уточняется в материале.

Причина и содержание разговора пока не оглашаются. Секретарь Святого престола Пьетро Паролин в свою очередь прокомментировал, что встреча прошла в рамках рабочих отношений двух церквей.

Ранее в Москве в Даниловом монастыре состоялась встреча Митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких) и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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