Папа Римский принял главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата

Встреча Франциска и Антония состоялась в четверг вечером 11 июля, уточняется в материале.

Причина и содержание разговора пока не оглашаются. Секретарь Святого престола Пьетро Паролин в свою очередь прокомментировал, что встреча прошла в рамках рабочих отношений двух церквей.

Ранее в Москве в Даниловом монастыре состоялась встреча Митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких) и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

