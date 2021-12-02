Папа Римский: Националистические настроения в Европе препятствуют прогрессу

Папа Римский Франциск заявил, что для достижения прогресса Европе необходимо отказаться от националистических настроений, передает ТАСС.

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С таким заявлением понтифик выступил перед политиками и гражданами в ходе визита на Кипр.

По словам папы Римского, Европе нужно единство и примирение, а одного роста экономики недостаточно для стабильности.



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ТЕГИ:Папа Римский Франциск
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