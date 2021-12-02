Папа Римский: Националистические настроения в Европе препятствуют прогрессу
2 декабря 202121:32
Папа Римский Франциск заявил, что для достижения прогресса Европе необходимо отказаться от националистических настроений, передает ТАСС.
С таким заявлением понтифик выступил перед политиками и гражданами в ходе визита на Кипр.
По словам папы Римского, Европе нужно единство и примирение, а одного роста экономики недостаточно для стабильности.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru