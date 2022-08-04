Памфилова заявила о планах Запада дискредитировать выборы в России

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что Запад попытается дискредитировать или вовсе сорвать предстоящие выборы в России, сообщает РИА Новости.

ЦИК назвал регионы России, где в 2022 году пройдет онлайн-голосование

По её словам, на это выделяются «очень большие деньги».

«Несмотря на то, что наши оппоненты за рубежом сейчас не очень проявляются, затаились, но работа там идёт очень серьёзная для того, чтобы и сорвать, и дискредитировать большую федеральную кампанию», — подчеркнула глава ЦИК.

Она добавила, что у России есть опыт нахождения «под таким прессом, под такой бесконечной критикой».

Ранее президент России Владимир Путин поручил Совету безопасности РФ провести «достойный единый день голосования», обеспечив необходимую безопасность и все условия, сообщает РИА ФАН.

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Фото: cikrf.ru
ТЕГИ:ГолосованиеВыборыЦИКЭлла Памфилова
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