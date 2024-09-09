Памфилова: За время проведения выборов поступило 685 обращений о нарушениях

Она отметила, что наибольшая часть сообщений о предполагаемых нарушениях в ЕДГ касалась вопросов регистрации и выдвижения кандидатов. Среди сообщений о возможных нарушениях подтвердилось лишь четыре случая.

С 6 по 8 сентября прошли около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах РФ. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами, передает «Радиоточка НСН».

