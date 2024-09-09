«Прозрачно и понятно»: Песков оценил прошедшие в России выборы

«Мы страхуем наш внутриполитический ландшафт от иностранного влияния. Поэтому можно сказать, что выборы состоялись», — рассказал представитель Кремля журналистам.

Как отметил Песков, голосование прошло «образцово, прозрачно, понятно».

Региональные и муниципальные выборы состоялись в 83 субъектах РФ, в 25 регионах, а также в Москве можно было проголосовать дистанционно, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

