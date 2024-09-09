«Прозрачно и понятно»: Песков оценил прошедшие в России выборы
Выборы в России, прошедшие в Единый день голосования 6-8 сентября, соответствовали всем правилам. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Мы страхуем наш внутриполитический ландшафт от иностранного влияния. Поэтому можно сказать, что выборы состоялись», — рассказал представитель Кремля журналистам.
Как отметил Песков, голосование прошло «образцово, прозрачно, понятно».
Региональные и муниципальные выборы состоялись в 83 субъектах РФ, в 25 регионах, а также в Москве можно было проголосовать дистанционно, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ozon рассказали о запуске новой опции «Публичный профиль»
- ВС РФ освободили населенный пункт Мемрик в ДНР
- Умер бывший глава Марий Эл Александр Евстифеев
- «Прозрачно и понятно»: Песков оценил прошедшие в России выборы
- Росстат: Рождаемость в России упала до исторического минимума
- В Австрии нашли неизвестную ранее композицию Моцарта
- Диетолог дала рекомендации по употреблению сыра в пищу
- Глава МИД КНР посетит встречу представителей стран БРИКС в России
- Режим ЧС вводят в Новосибирской области из-за осадков
- Доля нацвалют в торговле между Россией и Ираном превысила 70%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru