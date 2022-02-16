Памфилова удивилась данным о доле россиян, убежденных в честности выборов

Она отметила, что такие данные вдохновляют и дают уверенность в том, что ЦИК не зря приложил много усилий для организации открытости голосования.

При этом Памфилова подчеркнула, что перед ведомством стоит еще много задач для того, чтобы и дальше оправдывать доверие избирателей.