Памфилова удивилась данным о доле россиян, убежденных в честности выборов

Согласно опросу ВЦИОМ, 57% россиян убеждены в честности результатов выборов в нашей стране. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

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Она отметила, что такие данные вдохновляют и дают уверенность в том, что ЦИК не зря приложил много усилий для организации открытости голосования.

При этом Памфилова подчеркнула, что перед ведомством стоит еще много задач для того, чтобы и дальше оправдывать доверие избирателей.

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Фото: facebook.com/CIKRussia
ТЕГИ:Избиратели ОпросРоссияВыборыЭлла Памфилова
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