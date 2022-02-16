Памфилова удивилась данным о доле россиян, убежденных в честности выборов
16 февраля 202212:15
Согласно опросу ВЦИОМ, 57% россиян убеждены в честности результатов выборов в нашей стране. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Она отметила, что такие данные вдохновляют и дают уверенность в том, что ЦИК не зря приложил много усилий для организации открытости голосования.
При этом Памфилова подчеркнула, что перед ведомством стоит еще много задач для того, чтобы и дальше оправдывать доверие избирателей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru