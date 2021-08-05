Памфилова: ЦИК не рассматривает ограничения для непривитых на выборах
Для избирателей и наблюдателей, не прошедших вакцинацию, не планируется ограничений на выборах в сентябре. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
«Ограничений для непривитых граждан не будет», - подтвердила Памфилова ранее в четверг в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Памфилова напомнила, что вакцинация остается добровольным решением граждан.
При этом глава ЦИК подчеркнула, что Роспотребнадзор рекомендовал вакцинировать большую часть работников избирательных участков и наблюдателей. Памфилова добавила, что ЦИК выработал механизм защиты граждан в соответствии с имеющимися рекомендациями: соблюдение социальной дистанции, ношение средств защиты, а также «разведение потоков» граждан, пришедших на участки.
«Никаких драконовских ограничительных мер мы не предполагаем», - подытожила глава Центризбиркома. По ее данным, 47% сотрудников ЦИК РФ уже прошли полный курс вакцинации. В Москве доля привитых составила 62%. Для граждан с медотводом рассматривается возможность ПЦР-тестирования.
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