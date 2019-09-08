Памфилова: Серьезных нарушений на выборах в РФ не зафиксировано

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что серьезных нарушений, которые могли бы сказаться на результатах голосования, на выборах зафиксировано не было. Об этом сообщает Интерфакс.

По ее словам, ЦИК в настоящее время не обладает информацией о том, что где-либо на региональных участках голосование признали недействительным. По предварительным данным ЦИК, в среднем по России явка составила 33,75%.

Также Памфилова отметила, что в ЦИК намерены проанализировать эксперимент с электронным голосованием и определить есть ли у него будущее. В Москве в день выборов онлайн проголосовали свыше 11 тысяч человек в трех городских округах.

В России 8 сентября состоялся единый день голосования. В 85 регионах прошло более 5 тысяч выборов разного уровня.

Ранее сообщалось о нарушении российского избирательного законодательства компаниями Facebook и Google в ходе выборов.



