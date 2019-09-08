Совфед рассмотрит нарушение избирательного законодательства Google и Facebook

В Совфеде рассмотрят нарушение российского избирательного законодательства компаниями Google и Facebook, которые допустили распространение политической рекламы в день тишины. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, нарушение будет рассмотрено на ближайшем заседании комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Как отмечается, компаниям заранее были направлены рекомендации, предупреждающие о запрете политической пропаганды, тем не менее нарушения были допущены.

В России 8 сентября проводится единый день голосования. В 85 регионах проходит свыше 5 тысяч выборов.

