Совфед рассмотрит нарушение избирательного законодательства Google и Facebook
В Совфеде рассмотрят нарушение российского избирательного законодательства компаниями Google и Facebook, которые допустили распространение политической рекламы в день тишины. Об этом сообщает ТАСС.
По информации агентства, нарушение будет рассмотрено на ближайшем заседании комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
Как отмечается, компаниям заранее были направлены рекомендации, предупреждающие о запрете политической пропаганды, тем не менее нарушения были допущены.
В России 8 сентября проводится единый день голосования. В 85 регионах проходит свыше 5 тысяч выборов.
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