«Единая Россия» составила список бесперспективных одномандатников
Руководство «Единой России» составило список депутатов Госдумы по одномандатным округам с низкими шансами на переизбрание в федеральный парламент в 2021 году.
В нем оказались 75 человек, сообщает РБК со ссылкой на источники в партии. Информацию также подтвердил заместитель руководителя центрального исполкома «Единой России» Дмитрий Миненко. По его совам, анализ был проведен по поручению председателя партии Дмитрия Медведева.
При оценке эффективности парламентариев брались во внимание такие показатели, как работа во время региональных недель и в их общественных приемных, деятельность по защите прав граждан, социальным проектам, вовлеченность в решение проблем округа, активность в соцсетях и СМИ. Учитывались и результаты социологических исследований в округах.
В списке оказался, в частности, экс-мэр Петропавловска-Камчатского Константин Слыщенко (Камчатский край), зампред комитета по финансовому рынку Мартин Шаккум (Московская область), бывший глава администрации Краснодара Владимир Евланов (Краснодарский край) Андрей Палкин (Архангельская область).
Издание отмечает, что Шаккум — один из старейших по времени пребывания в нижней палате депутатов. А Палкин - самый богатый депутат Госдумы из числа тех, кто впервые пришел в парламент в 2016 году.
В октябре «Единая Россия» определила первых кандидатов-одномандатников на грядущие выборы в Госдуму РФ. По словам источника газеты «Коммерсант», в первой группе потенциальных кандидатов значится 71 депутат, в основном это действующие депутаты нижней палаты.
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