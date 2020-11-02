«Единая Россия» составила список бесперспективных одномандатников

Руководство «Единой России» составило список депутатов Госдумы по одномандатным округам с низкими шансами на переизбрание в федеральный парламент в 2021 году.

В нем оказались 75 человек, сообщает РБК со ссылкой на источники в партии. Информацию также подтвердил заместитель руководителя центрального исполкома «Единой России» Дмитрий Миненко. По его совам, анализ был проведен по поручению председателя партии Дмитрия Медведева.

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При оценке эффективности парламентариев брались во внимание такие показатели, как работа во время региональных недель и в их общественных приемных, деятельность по защите прав граждан, социальным проектам, вовлеченность в решение проблем округа, активность в соцсетях и СМИ. Учитывались и результаты социологических исследований в округах.

В списке оказался, в частности, экс-мэр Петропавловска-Камчатского Константин Слыщенко (Камчатский край), зампред комитета по финансовому рынку Мартин Шаккум (Московская область), бывший глава администрации Краснодара Владимир Евланов (Краснодарский край) Андрей Палкин (Архангельская область).

Издание отмечает, что Шаккум — один из старейших по времени пребывания в нижней палате депутатов. А Палкин - самый богатый депутат Госдумы из числа тех, кто впервые пришел в парламент в 2016 году.

В октябре «Единая Россия» определила первых кандидатов-одномандатников на грядущие выборы в Госдуму РФ. По словам источника газеты «Коммерсант», в первой группе потенциальных кандидатов значится 71 депутат, в основном это действующие депутаты нижней палаты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПарламентВыборыЕдиная Росиия
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