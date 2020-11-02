«Единая Россия» составила список бесперспективных одномандатников

При оценке эффективности парламентариев брались во внимание такие показатели, как работа во время региональных недель и в их общественных приемных, деятельность по защите прав граждан, социальным проектам, вовлеченность в решение проблем округа, активность в соцсетях и СМИ. Учитывались и результаты социологических исследований в округах.



В списке оказался, в частности, экс-мэр Петропавловска-Камчатского Константин Слыщенко (Камчатский край), зампред комитета по финансовому рынку Мартин Шаккум (Московская область), бывший глава администрации Краснодара Владимир Евланов (Краснодарский край) Андрей Палкин (Архангельская область).

Издание отмечает, что Шаккум — один из старейших по времени пребывания в нижней палате депутатов. А Палкин - самый богатый депутат Госдумы из числа тех, кто впервые пришел в парламент в 2016 году.

В октябре «Единая Россия» определила первых кандидатов-одномандатников на грядущие выборы в Госдуму РФ. По словам источника газеты «Коммерсант», в первой группе потенциальных кандидатов значится 71 депутат, в основном это действующие депутаты нижней палаты.



