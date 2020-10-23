Прилепин возглавит список своей партии «За правду» на выборах в Госдуму
Писатель и политический деятель Захар Прилепин возглавит список кандидатов на выборах в Госдуму РФ от своей партии «За правду». Об этом сообщает пресс-служба политической организации.
Отмечается, что решение было принято на заседании центрального комитета партии. Прилепин пойдёт в Госдуму во главе списка федеральных кандидатов на выборах в 2021 году.
Кроме лидера партии, в список кандидатов войдут члены экспертного совета «За правду» Николай Стариков и Сергей Михеев. Кандидаты от партии будут баллотироваться в Думу только в составе федерального списка.
Национал-патриотическая партия «За правду» была основана в 2019 году. Идеологическая основа партии — критика либерализма.
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