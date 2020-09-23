Памфилова рассказала о судьбе трехдневного голосования

Трехдневное голосование на будущих выборах будут применять в случае тяжелой эпидемиологической обстановки, пишет «Российская газета» со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Она напомнила, что голосование по Конституции проходило в таком формате тоже из-за распространения коронавируса.

«Это не значит, что надо безусловно проводить голосование в три дня. Мы и сейчас говорили регионом - если нет необходимости, не надо этого делать, тратить деньги и силы», - отметила руководитель Центризбиркома.

Госдума приняла закон о многодневном голосовании

По ее словам, комиссия не заинтересована в длительном голосовании, но в этом году другого "выхода не было". Памфилова призналась, что также негативно относится к досрочному голосованию.

«Но кода пришлось выбирать, что делать, чтобы защитить людей, мы выбрали этот путь», - сказала она.

На прошлой неделе депутаты «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, запрещающий многодневное голосование.

Авторы проекта считают, что таким образом удастся повысить доверие россиян к избирательному процессу.

Как говорится в пояснительной записке, новая процедура голосования показала «снижение уровня открытости избирательного процесса ввиду невозможности контроля за ним в том числе со стороны наблюдателей, а также с использованием технических средств наблюдения».

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ФОТО: Табылды Кадырбеков//РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыЕдиный День ГолосованияГолосование
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