Памфилова пожаловалась на проплаченную кампанию против ЦИК
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что против ЦИК ведётся проплаченная кампания. Кто именно проплатил её, она не уточнила, сообщает РБК.
По словам Памфиловой, ЦИК «уже обвинили во всех грехах и дальше будут обвинять».
«Я знаю, какие деньги были затрачены и кому сколько заплачено», — сказала она на заседании комиссии, однако никаких деталей не сообщила.
Ранее Элла Памфилова оценила избирательную кампанию: по её словам, «В целом лучше, чем в прошлые времена». Что касается ситуации в Москве, где было отказано в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, после чего в столице начались несогласованные акции протеста, по её словам, она стала для неё громом среди ясного неба. Реагировать на такие вызовы надо с умом, не отвлекаясь на «шумовую завесу», уверена Памфилова.
Напомним, в Москве с середины июля идут акции протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. Большинство акций было не согласовано со столичными властями. На митингах 27 июля и 3 августа были задержаны более тысячи человек соответственно. 10 августа состоялась согласованная акция на проспекте Сахарова, собравшая 60 тысяч человек. Однако после её окончания часть публики решила продолжить акцию, и пошла гулять по центру столицы, где и начались задержания.
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