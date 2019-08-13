Избиение девушки на митинге в Кремле кризисом не считают

«Это не кризис, протесты происходят во многих странах мира, они вызваны конкретными вопросами. В европейских столицах, во всем мире происходят акции протеста», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Иногда эти акции имеют смешанный характер — такой протестно-гулятельно-развлекательный характер. Такие симбиозы встречаются, поэтому здесь нужно достаточно адекватно оценивать происходящее», - заметил Песков. По его словам, Владимир Путин в курсе акций протеста, проходящих в Москве с середины июля.

Все обстоятельства, «по которым у людей возникают вопросы», внимательно отслеживаются, не только администрацией, но, главным образом, городскими властями, «потому что все-таки речь идет о выборах в Мосгордуму», - отметил Песков. Он также высказал надежду на то, что «на все вопросы, на все спорные ситуации будут даны соответствующие ответы», поскольку проводятся и внутренние проверки и «следствие по ряду важных резонансных дел».

Несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти представитель Кремля назвал «абсолютно недопустимым». Вместе с тем, «жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков» в Кремле видятся «абсолютно оправданными». Дмитрий Песков призвал разделять действия по пресечению «нелегитимных попыток организации общественных беспорядков» и по обеспечению безопасности в ходе легитимных, согласованных акций. «Имела место и согласованная акция, и попытки организации общественных беспорядков», - указал пресс-секретарь главы государства. В Кремле в равной степени фиксируют и случаи неповиновения полиции и проявления агрессии со стороны полицейских, - признал Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, администрация президента не намерена выносить каких-то вердиктов на этот счет, поскольку только суд вправе выносить подобные решения.

Действительно, трудно считать кризисом выражение недовольства нескольких несостоявшихся кандидатов в городские депутаты и их сторонников. В масштабах многомиллионного мегаполиса выход на акцию протеста даже нескольких десятков тысяч недовольных вряд ли отражает доминирующую среди москвичей точку зрения. К тому же многих привлекло участие в концерте известных рэп-исполнителей. К тому же многие участники акции и вовсе приехали не из Москвы.

Да и несоразмерное применение силы сотрудниками правоохранительных органов, особенно удар в живот задержанной девушке, тоже уже не кризис. Этому наиболее точное описание дано в фильме «О чем говорят мужчины», которое по этическим соображениям процитировать не представляется возможным.

