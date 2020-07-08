Памфилова пообещала разоблачать «политических содержанок»

Под видом критики прошедшего общероссийского голосования по поправкам к Конституции идёт откровенная ложь, не подкреплённая серьёзными требованиями или фактами нарушений. Об этом на заседании Центризбиркома РФ в среду, 8 июля, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, критики доходят прямых оскорблений и переходят на личности, но это она готова пережить.

ВЦИОМ: Россияне остались довольны голосованием по поправкам к Конституции

«Тем более, от кого? От "политических содержанок", политических побирушек и попрошаек. Но не когда откровенно лгут», - цитирует РИА Новости главу ЦИК.

Памфилова пообещала разоблачать ложь и фейки, не опускаясь до уровня оппонентов и приводя конкретные опровержения.

Голосование по Конституции прошло с 25 июня по 1 июля. Поправки в Основной закон поддержали 77,92% голосовавших. После плебисцита Памфилова отмечала, что голосование прошло максимально демократично и что его легитимность бесспорна, сообщает сайт argumenti.ru.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Элла ПамфиловаЦИКГолосованиеКонституция РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры