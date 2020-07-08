Памфилова пообещала разоблачать «политических содержанок»

Под видом критики прошедшего общероссийского голосования по поправкам к Конституции идёт откровенная ложь, не подкреплённая серьёзными требованиями или фактами нарушений. Об этом на заседании Центризбиркома РФ в среду, 8 июля, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, критики доходят прямых оскорблений и переходят на личности, но это она готова пережить.