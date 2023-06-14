Главы новых регионов попросили ЦИК провести выборы в единый день голосования

«Руководители четырех новых субъектов РФ, в соответствии с законом, обратились в Центральную избирательную комиссию... с предложением провести выборы в единый день голосования», — цитирует главу комиссии РИА Новости.

ЦИК примет решение по этому поводу после всех необходимых консультаций и процедур. Памфилова допустила, что комиссия определится со своей позицией в четверг.

