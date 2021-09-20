Памфилова оценила явку на выборах в Госдуму

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что явка на выборах в Госдуму в 2021 году и превысила показатель кампании 2016 года, сообщает РИА Новости.

По её словам, по всей России явка составила 51,68%.

Ранее Памфилова заявила, что по итогам голосования в Госдуму проходят пять партий, что говорит о «расширении политического разнообразия».

