Памфилова оценила явку на выборах в Госдуму

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что явка на выборах в Госдуму в 2021 году и превысила показатель кампании 2016 года, сообщает РИА Новости.

По её словам, по всей России явка составила 51,68%.

Ранее Памфилова заявила, что по итогам голосования в Госдуму проходят пять партий, что говорит о «расширении политического разнообразия».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ГосдумаВыборыЭлла ПамфиловаЦИК
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