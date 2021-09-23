Памфилова оценила возможные санкции США против нее

«Я совершенно равнодушна к возможным санкциям, тем более, когда они основаны на доносах. Жалка и презренна участь стукачей. Для меня больше всего имеет значение доверие наших граждан, наших избирателей», — подчеркнула Памфилова.

Ранее сообщалось, что комитет по регламенту палаты представителей американского Конгресса одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции в отношении 35 россиян, якобы связанных с «нарушением прав человека». В список попали высокопоставленные чиновники, бизнесмены и журналисты, в том числе Памфилова, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, главы Минсельхоза Дмитрий Патрушев и Минздрава Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и другие.

Документ Конгресса имеет рекомендательный характер, введение санкций будет зависеть непосредственно от администрации США.

