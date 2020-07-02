Памфилова оценила «протестное» голосование в НАО

Председатель ЦИК России Элла Памфилова отказалась комментировать результаты голосования в Ненецком автономном округе (НАО) – единственном в стране, где более половины (54,57%) жителей высказались против поправок в Конституцию РФ.

Она лишь отметила, что такие результаты говорят о достоверности подсчета голосования, передаёт «Интерфакс».

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев объяснил «протестное» голосование нежеланием жителей НАО присоединяться к Архангельской области, пишут «Невские новости».

В целом по стране поправки в Конституцию поддержали 77,92% голосовавших, 21,27% были против, приводит RT данные ЦИК по итогам обработки 100% бюллетеней.

