Памфилова оценила «протестное» голосование в НАО
Председатель ЦИК России Элла Памфилова отказалась комментировать результаты голосования в Ненецком автономном округе (НАО) – единственном в стране, где более половины (54,57%) жителей высказались против поправок в Конституцию РФ.
Она лишь отметила, что такие результаты говорят о достоверности подсчета голосования, передаёт «Интерфакс».
Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев объяснил «протестное» голосование нежеланием жителей НАО присоединяться к Архангельской области, пишут «Невские новости».
В целом по стране поправки в Конституцию поддержали 77,92% голосовавших, 21,27% были против, приводит RT данные ЦИК по итогам обработки 100% бюллетеней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru