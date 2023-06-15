Памфилова: выборы в новых регионах состоятся 10 сентября
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, пройдут 10 сентября, в единый день голосования, сообщает ТАСС.
По её словам, решение, было принято после консультаций с ФСБ и Минобороны РФ, которые считают возможным проведение выборов в новых российских регионах.
В ЦИК напомнили, что 10 сентября в России выберут высших должностных лиц в 20 субъектах РФ, а также пройдут допвыборы депутатов Госдумы.
Ранее Памфилова заявила, что главы новых российских регионов попросили ЦИК провести выборы в единый день голосования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru