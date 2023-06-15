Памфилова: выборы в новых регионах состоятся 10 сентября

По её словам, решение, было принято после консультаций с ФСБ и Минобороны РФ, которые считают возможным проведение выборов в новых российских регионах.

В ЦИК напомнили, что 10 сентября в России выберут высших должностных лиц в 20 субъектах РФ, а также пройдут допвыборы депутатов Госдумы.

Ранее Памфилова заявила, что главы новых российских регионов попросили ЦИК провести выборы в единый день голосования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».