Памфилова: выборы в новых регионах состоятся 10 сентября

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, пройдут 10 сентября, в единый день голосования, сообщает ТАСС.

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По её словам, решение, было принято после консультаций с ФСБ и Минобороны РФ, которые считают возможным проведение выборов в новых российских регионах.

В ЦИК напомнили, что 10 сентября в России выберут высших должностных лиц в 20 субъектах РФ, а также пройдут допвыборы депутатов Госдумы.

Ранее Памфилова заявила, что главы новых российских регионов попросили ЦИК провести выборы в единый день голосования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: cikrf.ru
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