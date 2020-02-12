Памфилова одобрила идею голосования по Конституции в будний день

Памфилова отметила, что в таком случае день голосования будет объявлен выходным, добавив, что при выборе даты голосования нужно исходить из интересов граждан.

Ранее источники РБК сообщили, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию могут провести 22 апреля. В Кремле подтвердили, что такая дата обсуждается.

Идею голосовать за поправки 22 апреля не одобрили коммунисты. Пресс-секретарь Геннадия Зюганова, депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко заявил Ura.ru, что в этот день их сторонники будут заняты другим делом – празднованием дня рождения Владимира Ленина. Сами поправки в Конституцию по своей сути – антиленинские, добавил член президиума ЦК КПРФ Николай Арефьев.

