Памфилова одобрила идею голосования по Конституции в будний день
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова считает, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию можно провести в будний день. Она заявила, что «хорошо думает поэтому поводу», передает ТАСС.
Памфилова отметила, что в таком случае день голосования будет объявлен выходным, добавив, что при выборе даты голосования нужно исходить из интересов граждан.
Ранее источники РБК сообщили, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию могут провести 22 апреля. В Кремле подтвердили, что такая дата обсуждается.
Идею голосовать за поправки 22 апреля не одобрили коммунисты. Пресс-секретарь Геннадия Зюганова, депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко заявил Ura.ru, что в этот день их сторонники будут заняты другим делом – празднованием дня рождения Владимира Ленина. Сами поправки в Конституцию по своей сути – антиленинские, добавил член президиума ЦК КПРФ Николай Арефьев.
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