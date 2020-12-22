Памфилова не исключила проведение выборов в Госдуму в течение нескольких дней

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова не исключили возможность проведения выборов депутатов Госдумы в 2021 году в течение нескольких дней. По ее словам, формат будет зависеть и от эпидемиологической ситуации на момент начала избирательной кампании.

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Также глава ЦИК заявила, что на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва ожидается высокий уровень конкуренции среди политических партий, передает ТАСС.

Памфилова отметила, что в выборах будут участвовать 37 партий, но они будут действовать в условиях усилившейся конкуренции, передает РИА ФАН.

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский может впервые в истории не возглавить партийный список на выборах в Госдуму 2021 года, об этом ранее сообщило издание URA.RU со ссылкой на зампредседателя политобъединения Ивана Большакова.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВыборыГосдумаЭлла Памфилова
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