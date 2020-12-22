Памфилова не исключила проведение выборов в Госдуму в течение нескольких дней

Также глава ЦИК заявила, что на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва ожидается высокий уровень конкуренции среди политических партий, передает ТАСС.

Памфилова отметила, что в выборах будут участвовать 37 партий, но они будут действовать в условиях усилившейся конкуренции, передает РИА ФАН.

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский может впервые в истории не возглавить партийный список на выборах в Госдуму 2021 года, об этом ранее сообщило издание URA.RU со ссылкой на зампредседателя политобъединения Ивана Большакова.

