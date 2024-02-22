Памфилова назвала достойными всех кандидатов на должность президента РФ
22 февраля 202416:28
Председатель ЦИК России Элла Памфилова назвала каждого из четырех кандидатов на должность президента России достойными и патриотами своей страны. Ее слова приводит РИА Новости.
«Любите Россию? Приходите (на выборы), четыре достойных кандидата, все патриоты, все за Россию, есть выбор. Приходите, делайте этот выбор, не оставайтесь в стороне», - сказала Памфилова.
Выборы президента России пройдут в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru