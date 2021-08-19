Памфилова назвала число зарегистрированных кандидатов на выборы всех уровней
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что в 85 субъектах России проводятся 4,5 тысячи избирательных кампаний, сообщает РИА Новости.
По её словам, будут замещены 31 171 депутатских мандатов и выборных должностей, а из выдвинутых 91 916 кандидатов были зарегистрированы 84 426.
«Всего в 5% случаев кандидатам было отказано в регистрации», - отметила глава ЦИК РФ.
Также Памфилова уточнила, что на предстоящие выборы депутатов Госдумы РФ зарегистрированы 3 910 кандидатов, по одномандатным округам - 2 062 человека, и 11 самовыдвиженцев.
Ранее ЦИК РФ утвердил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму. Первое место получила КПРФ.
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