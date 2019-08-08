Памфилова допустила отставку главы Мосгоризбиркома

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова не исключает, что будет поставлен вопрос о вынесении недоверия главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову. Об этом она сообщил на встрече с представителями КПРФ. При этом Памфилова подчеркнула, что до выборов 8 сентября этой темы не будет в повестке дня, отмечает Ura.ru.

По словам главы ЦИК, сейчас аппарат Центризбиркома собирает все факты для того, чтобы можно было сделать обоснованные выводы. Она заявила, что вынесение недоверия будет возможно в случае поддержки большинства членов комиссии.

«Но к этому надо серьезно подготовиться, собрать все факты, не в стиле кампанейщины разобраться с работой каждой окружной комиссии и сделать очень серьезные выводы", - цитирует Памфилову РЕН ТВ. При этом председатель ЦИК признала, что обновление руководства Мосгоризбиркома «назрело», рнапомнив, что Горбунов занимает свою должность уже больше четверти века.

Ранее депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что КПРФ будет добиваться отставки руководителя Мосгоризбиркома.

