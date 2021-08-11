Памфилова: Более 50% членов избиркомов привились от COVID-19
Более половины сотрудников российских избирательных комиссий прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом в ходе заседания Центризбиркома заявила председатель комиссии Элла Памфилова.
«Нам удалось на сей момент перешагнуть пятидесятипроцентный барьер. Немногим более 50% в среднем по России вакцинированы членов избирательных комиссий», — приводит слова Памфиловой РИА Новости.
При этом глава ЦИК отметила, что в некоторых регионах России от COVID-19 привились более 70% сотрудников избиркомов.
Ранее Памфилова сообщала, что вакцинацию прошли 47% из почти 900 членов избирательных комиссий по всей стране, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru