Памфилова: Более 50% членов избиркомов привились от COVID-19

«Нам удалось на сей момент перешагнуть пятидесятипроцентный барьер. Немногим более 50% в среднем по России вакцинированы членов избирательных комиссий», — приводит слова Памфиловой РИА Новости.

При этом глава ЦИК отметила, что в некоторых регионах России от COVID-19 привились более 70% сотрудников избиркомов.

Ранее Памфилова сообщала, что вакцинацию прошли 47% из почти 900 членов избирательных комиссий по всей стране, напоминает RT.

