Палестинские делегации прибудут в Москву на встречу 28 февраля

Представители Палестины прибудут в российскую столицу 28 февраля для участия в межпалестинской встрече. Об этом сообщил посол частично признанного государства в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

Он уточнил, что ХАМАС (исламистская террористическая политическая и военная организация, управляющая Сектором Газа) будет представлять зампредседателя политбюро движения Муса Абу Марзук. От ФАТХ (палестинская военизированная организация и политическая партия) в Россию приедет член ЦК движения Аззам аль-Ахмед.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может быть решён, если завершится создание независимого палестинского государства.

