В Палестине проходят акции протеста против «сделки века» Трампа

Участники акций жгут портреты президента США Трампа и премьер-министра Израиля Нетаньяху. Как передает агентство, на плакатах есть надписи, напоминающие президенту о том, что Палестина не принадлежит США и ее нельзя "продавать". Протестующие поддерживают главу Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса.

Как передает издание The Jerusalem Post, Аббас резко отозвался о плане урегулирования, не поддержал американского президента, а также не стал разговаривать с ним по телефону. Как сообщает издание, Аббас заявил, что Палестина готовится "к трудным временам".

