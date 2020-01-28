В Палестине проходят акции протеста против «сделки века» Трампа

28 января 202021:56

Палестинцы протестуют против плана президента США Дональда Трампа по урегулированию арабо-израильского конфликта. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Assosiated Press.

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Участники акций жгут портреты президента США Трампа и премьер-министра Израиля Нетаньяху. Как передает агентство, на плакатах есть надписи, напоминающие президенту о том, что Палестина не принадлежит США и ее нельзя "продавать". Протестующие поддерживают главу Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса.

Как передает издание The Jerusalem Post, Аббас резко отозвался о плане урегулирования, не поддержал американского президента, а также не стал разговаривать с ним по телефону. Как сообщает издание, Аббас заявил, что Палестина готовится "к трудным временам".

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